Šéf asociace ZŠ Černý: Školy otevřít, ale ne za každou cenu

Mluví se o měsíčním odkladu otevření škol, ve hře je také až konec prosince. Jak se vám to poslouchá?

Zatím jsou to jen neoficiální balónky. Jde o to, zda se tato vyhlášení mají týkat všech, nebo jen některých škol. Já doufám, že kritické ročníky, tedy ty první a druhé, se otevřou dřív. Neumím si představit, že by ty malé děti byly tak dlouho na dálkové výuce.

Podle ministra školství Plagy by se měly otevřít nejdříve právě tyto třídy, pak deváté třídy, které se připravují na přechod na střední školy, a také maturitní ročníky.

S tím bych velmi souhlasil. Tyto ročníky by měly mít přednost.

Je to v této epidemické situaci reálné?

Já mohu říkat jen své zbožné přání. Ale nejsem ten, kdo o tom rozhoduje. O tom budou rozhodovat především zdravotníci, kteří vyhodnotí riziko. Vidíme, jak křivky nakažených stoupají. Jsem pro, aby se školy otevřely co nejdřív, ale ne za každou cenu.

Na jaře měli učitelé na čem stavět, už své děti aspoň půl roku znali. Nyní ale někteří žáci nedostali ani šanci učitelům předvést, co v nich je. Nestačili ani získat učební návyky.

Když nepočítám první třídy, tak to je situace pár dětí. Je to problém prvňáčků, kteří si ani nestačili ve škole zvyknout, získat návyky. I proto by se měli vrátit do školy co nejdřív. Navíc se zde očekává velké zapojení rodičů, což je pro některé velmi těžké.

Jak je zajištěna distanční výuka? Stačila více než miliarda na vybavení počítači?

To není jen o penězích. Jsou školy, do kterých kdybyste nasypali třikrát tolik, tak na tu distanční výuku připraveny nebudou. Nezvládají to učitelé ani vedení. Ty 1,3 miliardy byly určeny především pro učitele, pro děti mohly peníze školy použít jen tehdy, kdyby jim peníze zbývaly. Takže školy, včetně té naší, je použily především k tomu, aby byla výuka zajištěna ze strany školy.

Dětem pomohla řada nadací, i já se na některé obrátil s prosbou o pomoc. Bez větších problémů se mi podařilo rychle zajistit počítače pro padesátku dětí. I na stránkách ministerstva byly odkazy na některé nadace. Není třeba moc pátrat, ale chce to iniciativu. Dárci se objevili i mezi rodiči. Takže není problém v tom, aby nadace to „železo“, tedy počítače, školám dodaly, ale jde také o to, naučit ty děti s tím pracovat.

Až se děti vrátí do škol, budou muset učivo dohánět?

Ztráta nějaká bude, ale nebude taková, jako kdyby děti do škol nechodily vůbec. Ony pracují. V hlavních předmětech v matematice a češtině proberou zhruba to, co probrat mají. Problém je v tom, že se to méně procvičí. Takže moje zkušenost je, že tam, kde se ta dálková výuka dělá dobře, tak děti nebudou muset toho moc dohánět.

Na jedné straně budou děti, kterým to extrémně nevyhovuje z různých důvodů, a ty budou zaostávat. A také jsou tu školy, které to nezvládají, a tak to děti budou také odnášet. I když takových škol je méně než na jaře, tak stále jsou. Ve většině škol se ta distanční výuka daří.

Na jaře jste vyzýval učitele, aby děti neznámkovali. Podle čeho mají dnes učitelé žáky hodnotit?

Na jaře byla jiná situace. Výuka byla nepovinná a měli jsme velký základ známek. Nyní se dostáváme do situace, že v pololetí budeme potřebovat podklady pro hodnocení. Školy by měly najít spravedlivý systém, aby se učitelé po dětech nevozili. V této chvíli už nevyzývám, aby se děti neznámkovaly, protože je už jasné, že podklady pro hodnocení získat musíme.

Mohly by děti případně i propadnout? Když na jaře ministerstvo řeklo, že děti propadnout nesmějí, nebylo to pro ně demotivující?

Neznám moc dětí, jejichž motivace k učení je, aby nepropadly. To vadí víc rodičům. Těch dětí, které propadnou, jsou jednotky ročně. Některým dětem to není jedno, ale nemají na to buňky. U těch dětí, které se snaží, ale nezvládají to, bych se přimlouval, aby nepropadly.

Pokud ale opakování ročníku u nich k něčemu bude, tak naopak jsem pro, aby škola po dohodě s rodiči dítě nechala opakovat. Jako zkušený učitel vím, že některým dětem opakování opravdu pomůže. A jsou děti, které kdyby ročník opakovaly třikrát, tak se to stejně nenaučí. Zkušený učitel to pozná.

Ministerstvo školství má v pátek představit scénář Zpátky do škol. Konzultoval s vámi někdo jeho obsah?

Absolutně nevím, jak bude vypadat, jsem na něj zvědavý jako každý jiný učitel.

Od pondělka budou zavřené i speciální školy. Není to pozdě, když už některé zavřeli hygienici, protože v nich bylo tolik nakažených pedagogů, že už pomalu neměl kdo učit?

Pokud vím, tak se nezavřely proto, že velká část rodičů bombardovala ministra požadavky, aby se ty školy nezavíraly. Neuměli si představit, jak by se jejich děti učily dálkově. Je zajímavé, že ty samé skupiny rodičů teď volají po zavření. Proto bych nevinil ministerstvo. Ministr se snažil vyhovět skupině rodičů, která teď změnila názor.