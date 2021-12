Rychlý PCR test přímo na letišti? Připravte si 7500 korun

Až 48 hodin trvá vyhodnocení PCR testů na covid-19. To znejišťuje mnohé cestovatele, zvláště poté, co Spojené státy vedle potvrzení o očkování nově požadují při vstupu negativní test ne starší než 24 hodin. Nejzazší možnost je podstoupit test v Praze na letišti. Něco to ale stojí, přičemž jinde v hlavním městě jde zařídit rychlý test i levněji.