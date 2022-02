Roušky bych zatím neodkládal, říká epidemiolog

Do jisté míry kopírujeme postup v jiných státech. Zásadní opatření, jako jsme zažili v době lockdownu, tu nejsou. Nošení roušek podle mě ještě nějakou dobu vydrží.

To si umím představit. Nejde o zásadní opatření, spíše dozor. Jen se tím sleduje, jak se situace vyvíjí. Pokud jde o restaurace, tak tady to odpovídá omikronu, který je méně rizikový než předešlé varianty. Vzhledem k tomu, že i očkovaný se může nakazit, myslím, že zrušení tohoto opatření je namístě. U pravidelného testování bych to ponechal na dobré vůli zaměstnavatelů. Některé podniky usoudí, že je pro ně vhodnější sledovat zdravotní stav zaměstnanců.