ROK S COVIDEM: Věří známí Češi, že Česko v pandemii nakonec obstojí?

Dagmar Pecková, operní pěvkyně

Jakékoli prognózy jsou zřejmě nesmyslné. Ty by měli říkat odborníci. Všechno záleží na organizaci a důvěře. Čím víc budou lidé dodržovat nařízení a nechají se očkovat, tím dříve se to může navrátit k normálu. Ale mám pocit, že spousta lidí si tohle neuvědomuje.

Jiří Strach, scenárista a režisér

Nechci kafrat do věcí, kterým nerozumím, nejsem virolog ani epidemiolog. Normál asi bude, pakliže se neobjeví žádná horší, vražednější mutace. A očkování věřím, že zvládneme, až bude dost vakcín.

Daniel Beneš, předseda představenstva společnosti ČEZ

V případě, že bude dost vakcín, nevidím důvod, proč bychom očkování neměli zvládnout. Otázka je, zda se život začne vracet k normálu. Tedy spíše – co považujeme za normál. Věřím, že se zase začneme více setkávat, že se děti vrátí do škol a otevře se celá naše ekonomika. Život už ale nebude takový jako před covid-19. S tím bychom měli počítat.

Ivan Netuka, přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM

Je to naše jediná cesta. Věřím, že díky schopnostem, kreativitě a nasazení našich lidí na všech stupních se podaří relativně minimalizovat nedostatky ve strategickém řízení a promyšleném přístupu na centrální úrovni. Léto nastartuje pozitivní změnu. Přehmatům navzdory.

Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd

Pokud od výrobců dorazí slíbené dávky schválených vakcín a podaří se i jejich distribuce do očkovacích center a k praktickým lékařům, tak věřím, že během čtyř až pěti měsíců dosáhneme kýžených 70 procent proočkované populace a budeme si moci všichni vydechnout. To ovšem za předpokladu, že mezitím virus nezmutuje do podoby, na kterou budou současné vakcíny málo účinné.

Kromě vakcín ale slibuje návrat k normálu také vývoj protilátky k léčbě covid-19; tohoto vývoje se účastní také vědci z Akademie věd, tak jim držím palce.

Helena Illnerová, biochemička, fyzioložka, bývalá předsedkyně AV

Myslím, že Česko očkovací proces zvládne, i když možná pomaleji, než jsme doufali, a to nejen z důvodu příliš pozvolného přísunu vakcín. Obávám se, že jsme též zapomněli včas a dostatečně přesvědčovat naše občany, aby se nechali očkovat v nejvyšší možné míře. A očkování bude možná ještě složitější vzhledem k přibývajícím mutacím koronaviru a též snad k nutnosti proočkovat i dětskou populaci. Ale protože jsem optimista, tak věřím, že na podzim již další vlna nepřijde.

Jiří Hrdina, bývalý hokejista

Očkování je příliš pomalé, ale je to jediná cesta ven. Ve finále to zvládneme, ale návrat k normálu, tak jak jsme žili před covidem, vidím na příští jaro.

Jiří Grygar, astronom a astrofyzik, Fyzikální ústav AV ČR

Moc tomu v této chvíli nevěřím. Vakcíny se evidentně distribuují na základě politických a nikoliv zdravotnických kritérií. Někde se křečkují a jinde rozdávají ve větších dávkách.

Martina Sáblíková, rychlobruslařka

Doufám, ale na to si musíme počkat. Je strašně těžké teď cokoliv říkat, nicméně věřím, že se situace zlepší.

Petr Čech, fotbalista

Věřím, že pandemii postupně zvládne celý svět, nevypichoval bych v tuto chvíli jednu zemi nebo kontinent. Všichni jsme doufali, že rok 2021 již bude v tomto ohledu návratem k normálu, nicméně čeká nás očividně ještě poměrně dlouhá cesta.

Pavel Kolář, fyzioterapeut

Již v létě se vědělo, že cestou, jak vyjít z izolace a vrátit se k běžným sociálním kontaktům a do běžného života, bude vakcinace. Poměr risk/benefit je na straně vakcín, a to zvlášť u skupin obyvatel ohrožených vážným průběhem onemocnění. Klíčové tedy bylo zajistit dostatečný počet vakcín, organizačně zajistit jejich co nejrychlejší aplikaci a podle posledních vědeckých zjištění zajistit aplikaci v první dávce u lidí, co covid-19 ještě neprodělali.

Místo toho se využívá lockdownů, které jsou prokazatelně a dokazatelně vědecky nejméně účinným prostředkem v boji proti této pandemii. Život k normálu by se mohl vracet za dva měsíce.

Aleš Linhart, Předseda České kardiologické společnosti

Přesto, že se zpočátku zdálo, že proces vakcinace není dobře připraven, opět zapracovala síla našeho zdravotnického systému a nasazení lidí. Jsem přesvědčen, že pokud bude dostatek vakcín, celý proces se zvládne. Příjemným překvapením je silný zájem o vakcinaci a velká trpělivost lidí.

Václav Cílek, geolog, klimatolog, Geologický ústav AV ČR

Otázka je, co je normál. Podle mě to určitě nebylo rozmařilé období posledních dvaceti let. Nic jiného než zvládnout očkování nám stejně nezbude, otázka je, kdy k tomu dojde. Ale to je pohled jen z naší strany, co když koronavirus má také „svoji hlavu“ a své strategické plány a taky doufá, že to obstojně zvládne?

Václav Pačes, biochemik, bývalý předseda AV ČR

Nakonec to zvládneme, ale zemřelých je víc, než mohlo být. Úplný návrat k „normálu“ čekám na podzim, ale virus se bude vracet.