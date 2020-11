Dušek varuje před rychlým rozvolňováním

Další mírný pokles z 0,9 na 0,8 znamená pozitivní zprávu. Je vidět, že opatření začínají zabírat a jsme na cestě k dalšímu zpomalení šíření epidemie. Rozhodně to ale není konec. Stále máme v populaci vysokou virovou nálož a denní procento nově nakažených je také hodně vysoké. Jsme na dobré cestě, ale určitě ne na konci. (Podíl pozitivních případů na celkovém počtu testů se v posledním týdnu pohybuje od 20 do 35 procent.)

Návrat dětí do škol je určitě správná věc. Měl by být podložený ochrannými a režimovými opatřeními, stejně jako pozorností při testování. Bude to snad možné ukontrolovat. Na datech by se mělo otevření škol projevit do sedmi, deseti, nejvýše čtrnácti dnů.