Remdesivir už dostalo 5800 českých pacientů

Bylo to v době, kdy z WHO vystoupily USA a připravily ji tak o 400 milionů dolarů (necelých 10 miliard korun) ročního příspěvku (v roce 2019). WHO v období 2018–2019 hospodařila s rozpočtem kolem šesti miliard dolarů.

Podle našich zkušeností se ve většině případů klinický stav pacientů léčených remdesivirem rychle zlepšuje přednosta Kliniky infekčních chorob FN Brno

Rozruch, který to tehdy vyvolalo, však trval jen krátce, než se ukázalo, že v zemích s vyspělým zdravotnictvím je to jinak. Americký výrobce remdesiviru, společnost Gilead Sciences, se omezil na prohlášení, že výsledky studie WHO nejsou v souladu s údaji z jiných předchozích výzkumů, které naopak přínos léku potvrdily.

Správně aplikovat

Jaké mají s remdesivirem zkušenosti čeští lékaři? Podle nich účinný je, pakliže je aplikován správně. Potom skutečně zkracuje délku léčby a tím, že se díky tomu rychleji uvolňují lůžka pro pacienty s těžkým průběhem nemoci, zachraňuje životy.

„Od 19. června 2020, kdy bylo léčeno první větší množství pacientů, do 20. ledna 2021 bylo použití remdesiviru schváleno celkem 5798 pacientům,“ sdělila Právu mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Vůbec první pacient, kterému byl experimentální lék vpraven do organismu, byl na konci března, tedy necelý měsíc po prvním případu nákazy covidem-19 v Česku, pražský taxikář.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v Praze lékaři od té doby nasadili remdesivir už více než stovce nemocných covidem-19.

O třetinu kratší doba na lůžku

Vůbec nejvíce pacientů se podle loňských tabulek léčilo remdesivirem v nemocnici České Budějovice. „V roce 2020 jsme podali remdesivir více než 180 pacientům, u 14 nebyla žádost o léčbu schválena. V letošním roce jsme podali remdesivir již 60 pacientům,“ sdělil Právu primář zdejšího infekčního oddělení Aleš Chrdle.

Lékař, jemuž prošlo rukama možná nejvíc pacientů léčených remdesivirem, popsal redakci své zkušenosti s lékem.

„Kdybych měl účinnost léku popsat na konkrétních číslech, z 220 pacientů léčených remdesivirem jich díky této léčbě přežilo o 10 víc, než kdybychom remdesivir vůbec nepodávali,“ uvedl Chrdle.

„Dalším faktorem úspěšnosti remdesiviru z registračních studií je doba do zotavení, která klesla z osmnácti na dvanáct dní. Není to na první pohled tak zásadní jako přežití, ale pokud si vezmeme nedostatek lůžek i personálu a pokud jsou pacienti na lůžku o třetinu kratší dobu, tak můžete léčit o 30 až 40 procent více lidí se stejným množstvím lékařů a sester. Při hrozícím zahlcení zdravotního systému to je zásadní benefit,“ dodal primář.

Velké zkušenosti s léčbou remdesivirem mají i ve FN Brno-Bohunice. „Ze 101 nemocnic, které lék indikují, byla v listopadu FN Brno na druhém místě. Do dnešního dne bylo remdesivirem u nás léčeno přes 220 pacientů,“ sdělila Právu Veronika Plachá, mluvčí FN Brno.

Podle Petra Husy, přednosty Kliniky infekčních chorob FN Brno, reaguje většina léčených rychlým zlepšením. Ale musí být nasazen včas.

„Remdesivir je lékem, jehož účinnost byla u pacientů s onemocněním covid-19 zatím nejlépe dokumentována. Je ale nutné ho podat co nejdříve po objevení klinických příznaků onemocnění, tedy v době, kdy se koronavirus aktivně množí. Podání po sedmi a více dnech od vzniku příznaků onemocnění již nemá smysl. Podle našich zkušeností se ve většině případů klinický stav pacientů léčených remdesivirem rychle zlepšuje a zkracuje se doba jejich pobytu v nemocnici,“ zhodnotil profesor Husa.

Lék vozí velkoobchod

Stejné zkušenosti svých lékařů tlumočila i mluvčí VFN v Praze.

„Mnohdy zabránil přesunu pacienta ze standardního lůžka na JIP. Velmi často pomůže ke zlepšení stavu pacienta a zkrácení doby hospitalizace, proto zůstává důležitou složkou léčby,“ říká Marie Heřmánková.

Na rozdíl od prvních měsíců užívání tohoto léku, za nějž MZ už zaplatilo přes 200 milionů korun, se už žádná nemocnice nemusí obávat, že by na něj čekala dlouho.