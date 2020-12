Řeknu vám to a zavřou mě. Češi popsali své plány na silvestra

Většina dotázaných Novinkám přiznala, že zpřísnění opatření, do kterého patří i noční zákaz vycházení, změnilo plány na novoroční oslavy. Část je ale dle svých vyjádření plánuje uskutečnit. Konkrétnější ale být nechtěli. „Já vám to řeknu a potom mě zavřou,” zaznělo se smíchem.

„Silvestra oslavím asi doma s rodinou, jinak bych byl určitě u rodičů,” uvedl další respondent. „Je to katastrofa, co si budeme povídat,” dodal k současným vládním nařízení. „Myslím si, že jedna ruka neví, co dělá druhá noha a že to je prostě absurdní, že se to furt mění a lidé jsou z toho unavení,” souhlasila první dotázaná.