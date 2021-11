Ředitelé škol o plošných testech pochybují

„Změna stíhá změnu, odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil,“ zhodnotil obrat vlády směrem k obnovení testování šéf Asociace ředitelů ZŠ Luboš Zajíc.

„Čekal jsem nějaké opatření, ale otázkou je, co to přinese a jak to bude fungovat. Vzhledem k tomu, že se situace horší celkově, tak je otázkou, jaké informace nám to přinese,“ řekl Právu.