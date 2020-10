Ředitel Nemocnice na Bulovce: Dobře že bude polní nemocnice po ruce

Kdybychom otevřeli pět set lůžek v Letňanech, tak bychom museli zavřít část naší nemocnice, to by nedávalo smysl. Na nás bude zajištění polní nemocnice zdravotnickým materiálem, úklid a stravování. Ale ještě sem pacienty vozit nebudeme.

Pokud se naplní jen jedna pražská nemocnice a ostatní budou mít místo, tak pacienti budou směřovat tam. Když už bude většina plná, tak zaléčené pacienty začnou překládat do polní nemocnice, aby si uvolnili kapacity pro akutní pacienty.

Podle scénáře, které dělá Ústav zdravotnických informací a statistik (ÚZIS), který se poměrně dobře trefuje, tak se ten systém naplní. Všichni doufáme, že se to nestane, ale bylo by neracionální scénáře ignorovat.

Vojáci staví polní nemocnici. Podívejte se, jak to uvnitř vypadá

Vojáci staví polní nemocnici. Podívejte se, jak to uvnitř vypadá Domácí

Typicky ti, kteří mají komplikace, jsou starší pacienti s dalšími nemocemi. Občas se vyskytne mladší pacient jako anomálie, ale nikdy není jasné, proč se mu to stalo.

Je to rozhodnutí vlády, jsme nejbližší nemocnice. A staráme se o to my, a ne armáda, protože je nouzový, nikoli krizový stav. Armáda nám dodá personál a z nich se stanou naši stážisté.