Rážová: Návrat ke čtvrtému stupni rizika je velmi reálný

Vidíme-li v barech party, nemůžeme být překvapeni, pokud se do čtvrtého stupně vrátíme

Bude to záviset na chování nás všech. Pokud se budou naprosto záměrně a cíleně porušovat či obcházet platná opatření, tak je to velmi reálné. Situace je i ve třetím stupni pořád vážná. A když vidíme, jak se v barech v Praze, Brně i dalších městech konají hromadné party, nemůžeme být překvapeni, pokud se do čtvrtého stupně vrátíme.