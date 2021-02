Psi Celní správy umí vyčmuchat covid-19. Pracovat budou na letišti

Možnost využít psy k detekování covid pozitivních lidí je teprve v počátcích, a to jak v České republice, tak i ve světě. Zatím neexistují žádné oficiální postupy, materiály nebo metodiky, jak psy k tomuto účelu vycvičit. Přesto Celní správa náročný proces zahájila a nyní se chystá přejít do praxe.

Vzorky v kelímku psovodi umístí do řady od tří do patnácti s náhodným počtem pozitivních vzorků. „Využíváme metodiky operativního podmiňování, tzn. posilujeme u zvířete zájmový pach. Úspěšnost se momentálně pohybuje kolem sedmdesáti procent, někdy to může být i sto procent, jindy méně,” popisuje hlavní kynolog Celní správy Jan Pleskač.