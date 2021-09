Prymula: V nemocnicích mohou přibýt stovky pacientů s covidem

Opakovaně zaznívá, že situace letos nebude tak dramatická jako loni. Část lidí je naočkovaná, jiní po covidu. Přesto začíná výrazněji přibývat nakažených. Jaký vývoj v příštích týdnech očekáváte?

V posledních několika dnech je nárůst poměrně viditelný. Už to není asi náhodné číslo, ale je to dopad návratu po dovolených a do škol, takže vidíme náznak startu čtvrté vlny jako v okolních zemích. Stále ale věřím tomu, že ta vlna nebude nijak dramatická.

Situace na Karlovarsku zatím ukazuje na výskyt re­gionálních ohnisek. Dá se předpokládat, že to tak zůstane?

Rozdíly jsou obrovské, zejména při pohledu na Karlovy Vary, Prahu, Královéhradecký kraj. Doufám, že se to nedá vysvětlit jen festivalem, ale je to i otázka blízkosti s Německem a má to i souvislost s turismem. Karlovy Vary jsou postiženy poměrně zásadně a museli bychom mít víc dat, aby se dalo jasně říct, čím je to způsobeno.

Očekáváte tedy, že vlna půjde opět od západu a projde přes Česko jako na jaře?

To nemusí být ten případ.

Některé státy se chtějí řídit hlavně situací v nemocnicích. Mělo by tak postupovat i Česko? Nakolik je počítání nově nakažených stále relevantní?

Myslím si, že bychom tak zatím postupovat neměli. Také jsme byli ve fázi, kdy jsme se zabývali dominantně jen počtem hospitalizovaných, což se navíc liší poměrově u jednotlivých mutací. Myslím si, že sledování čísel nově nakažených je z epidemiologického hlediska důležitější. Naopak sledování hospitalizovaných je důležitější z klinického hlediska, z hlediska kapacity systému.

Za pondělí se dostalo do nemocnice téměř dvacet lidí s covidem. Čím to je?

To už opravdu není náhodný jev. Vidíme růst v řadě číselných parametrů. Jednoznačně v populaci stoupá virová nálož a jednotlivé parametry na to reagují.

Jaké odhadujete zatížení nemocnic do konce měsíce? Budou tam tisíce, nebo stovky nakažených?

Zatížení nemocnic půjde také nahoru. Bohužel tady stále máme velkou kohortu lidí z kategorie 60+, kteří nebyli naočkováni, takže to bude logicky stoupat. A jestli v tuto chvíli máme v nemocnicích desítky osob, tak určitě dojde k růstu a mohou to být stovky.

Jak moc může letos do vývoje epidemie promluvit chřipková sezona?

Pokud senioři nosí roušky a respirátory, chřipka u nich podle mého tak silná nebude. Toto opatření loni vedlo k tomu, že tady chřipková epidemie prakticky vůbec nebyla. Pokud dodržíme opatření, tak bych velkou chřipkovou epidemii neočekával, ale může se stát, že už pronikne, protože ne všichni opatření dodržují. Mnohem větší epidemii očekávám následující rok.

Od 20. září se má v Česku začít s přeočkováním třetí dávkou. Izrael už mluví o čtvrté. Bude se opravdu muset část populace pravidelně očkovat?

Zatím je to předčasné. Problém nastává s delta mutací, kvůli níž je další dávka nutná. Myslím si, že by bylo účinnější očkovat už upravenou vakcínou, která je připravená na delta mutaci.

Jinak bychom museli poměrně často opakovat očkování standardní vakcínou, která je v tuto chvíli k dispozici, abychom měli vysoké hladiny protilátek a mohli se bránit mutacím, které tu jsou. Zatím je tedy předběžné říkat, že bychom se měli chystat na čtvrtou dávku, jak říká Izrael.