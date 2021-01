První domov seniorů se po vakcíně vrací k normálu

Pár dní nato propukla v domově radostná euforie. Na očkování se teď chystá zbývajících sto klientů i všichni zaměstnanci se dvěma výjimkami, kterým to zdravotní stav nedovoluje.

Ředitelka Zuzana Steinbauerová Právu řekla, že se domov do měsíce vrátí k normálnímu životu a radost z toho je, jak u klientů, tak u zaměstnanců, téměř nepopsatelná.

„Během pondělka vyzvedneme v Nemocnici na Bulovce dalších sto vakcín. Budou očkováni i ti, kteří covid-19 už prodělali, a zbytek klientů a zaměstnanců, kteří při první vlně vakcinace 6. ledna váhali. Sami vidí, že neměli vůbec důvod k obavám. Neměli jsme tu ani tu nejmenší nežádoucí reakci, takže nyní chtějí očkování úplně všichni, kterým to zdravotní stav dovoluje. Naopak po tom strašném půlroce tu zavládla ohromná euforie, radost a nesmírná úleva,“ popsala pocity pár dnů po očkování ředitelka pražského domova pro seniory.

Už první dávka vakcíny nalila do žil jak zaměstnanců, tak klientů, jejichž věkový průměr je šestaosmdesát let, tolik naděje, že začali s přípravami návratu do normálu.