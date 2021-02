První den v respirátorech: Lidé jsou ukáznění, ale stěžují si na cenu

„Myslím si, že je to v pořádku, když můžeme udělat něco pro svoji ochranu a ochranu ostatních, tak je to minimum,“ přitakává novému nařízení žena, která ve čtvrtek ráno nakupovala v jednom z pražských hypermarketů.

Starší muž v témže obchodě však poukazuje na řádově vyšší cenu respirátorů než klasických roušek. „Je to šíleně drahé, pro důchodce je to katastrofa. Můžu to dodržovat, ale je otázka, kolik jich spotřebuju měsíčně a jestli to vydržím finančně,“ neskrývá obavy. Respirátor odpovídající třídy má však v obchodě řádně nasazený.