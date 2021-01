První dávka od Pfizeru srazí riziko nákazy na polovic, tvrdí Izrael

První dávka vakcíny Pfizer/BioNTech snižuje do 14 dnů po aplikaci riziko nakažení koronavirem o 50 procent. Vyplývá to z údajů pořízených při zkoumání účinnosti séra v Izraeli. Ty podle listu The Times of Israel vychází ze srovnání testů lidí, kteří už prošli očkováním, a těch, co zatím ne.