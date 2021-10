Proočkujte školáky, říká Vondrák

„Měla by to být nemocnice ve Frýdku-Místku, kde by jich mělo být 20, v Třinci 10 a budeme také rozšiřovat lůžkovou péči v Opavě pro dalších 20 lidí,“ popsal a dodal, že kraj v tuto chvíli žádné pravomoci k nastolení nějakých dalších opatření nemá.