Přijeli jsme vyměnit poznatky, pacienty léčit nemůžeme, uvedl šéf týmu amerických zdravotníků

Kromě letňanské polní nemocnice tým, který do Česka dorazil minulé úterý, navštívil také Vojenskou nemocnici v Olomouci a v plánu se mají podívat i na polní nemocnici v Brně či do Vojenské nemocnice v Praze. Podle Coldwella je primárním cílem jejich návštěvy v Česku výměna poznatků o boji proti koronavirové epidemii a péči o nemocné.

„Musím uznat, že způsob léčby covid-19 i postupy testování a trasování jsou zde velmi podobné jako v USA,” uvedl Coldwell. „Je to potvrzení toho, že v boji proti koronaviru postupujeme správně,” dodal s tím, že i oni se mohou od českých lékařů mnohému přiučit.

Jako příklad uvedl léčbu krevní plazmou, kterou čeští lékaři začali ve větším měřítku využívat až nyní na podzim. Podle Coldwella lékaři v Americe tuto léčbu jeden čas zvažovali, avšak ustoupili od ní, jelikož neprokazovala výraznější účinky. „Samotná plazma nemá takový účinek. Avšak ukazuje se, že některé specifické protilátky, které se mohou z plazmy vyselektovat, by mohly pacientům pomoci v léčbě covid-19,” doplnil.

Sám Coldwell, který je původem Brit, avšak v americké armádě působí už přes čtyřicet let, prodělal covid-19 v létě. „Chytil jsem to první týden v červnu. Několik dní mi bylo nesmírně zle, měl jsem kašel, bolelo mě celé tělo. Naštěstí jsem to zachytil včas a naordinoval si sám léky, zvláště kortikoidy, které jsou velmi účinné v počátcích nemoci,” uvedl.