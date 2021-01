Při jízdě metrem nemluvte, radí Francouzům lékaři

„Povinné roušky ve veřejné dopravě, kde není možné dodržovat fyzický odstup, by měly být doplněny i jednoduchým preventivním opatřením: nemluvit s jinými lidmi a netelefonovat. Není to povinnost, jen doporučení,“ potvrdil člen akademie, profesor Patrick Berche.

Do práce a domů: Pařížané v tvrdém lockdownu nestíhají ani nákupy

Francouzský zdravotnický ústav (HAS) navrhl prodloužit odstup mezi první a druhou dávkou vakcíny až na šest týdnů místo stávajících tří až čtyř týdnů. Podle HAS by tak během měsíce mohlo dostat injekci o 700 tisíc lidí více.