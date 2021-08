PŘEHLEDNĚ: Jaká omezení teď platí při cestování v Evropě

Německo

Od začátku srpna požaduje potvrzení o dokončeném očkování, testu či prodělané nemoci. Test musí být proveden nejvýše 48 hodin před příjezdem. Potvrzení v němčině či angličtině musí cestující uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dní po příjezdu. Výjimka je pro děti do 12 let. Potvrzení o bezinfekčnosti je potřeba i pro vy­užití některých služeb.

Rakousko

Stačí 22 dní po první dávce či hned po druhé dávce očkování, prodělaná nemoc, antigenní test ne starší 48 hodin, u PCR testu to je 72 hodin. Rakušané jako potvrzení o bezinfekčnosti uznávají i doklad o zjištění protilátek v posledních třech měsících, opět v němčině či angličtině. Výjimka pro děti do 12 let, při pobytu ve Vídni pouze do šesti let.

Polsko

Elektronický formulář žádají naši severní sousedé jen při příletu letadlem. Nutné je ale potvrzení o plném očkování, prodělané nemoci nebo testu ve formě digitálního EU covid certifikátu. PCR nebo antigenní test nesmí být starší 48 hodin. Výjimky jsou pro děti do 12 let, pokud rodiče/doprovod splňují uvedené podmínky.

Slovensko

Pro všechny starší 12 let je povinný elektronický příjezdový formulář. Nutné je dokončené očkování, tedy 14 dnů po druhé dávce nebo 21 dnů po jednodávkové vakcíně.

Země neuznává pro vstup ani PCR testy, ani prodělanou nemoc. Po prodělaném covidu v posledním půlroce ale stačí mít 14 dní po první dávce vakcinace. Od pondělí se děti do 12 let řídí režimem rodičů, do zítřka platí do 18 let.

Výjimka je při tranzitu do osmi hodin, průjezd autem je omezen na určené trasy a stavět se může jen na tankování.

Maďarsko

Při příjezdu pozemní cestou z okolních zemí (kromě Ukrajiny) nepožaduje nic, při příletu je ale nutné doložit prodělanou nemoc, PCR test ne starší 72 hodin či očkování. Vakcinace je platná ihned po první dávce, doložit ji je možné i českou kartičkou.

Chorvatsko

Příjezdový formulář je jen doporučený. Nutné je doložit očkování, a to alespoň 22 dní po první dávce, test či prodělanou nemoc.

Na hranicích žádají EU covid pas, jinou formu potvrzení uznají jen výjimečně. Pokud člověk nesplní podmínky, má ještě možnost se otestovat PCR nebo antigenním testem na hranicích a do výsledku strpět karanténu. I zde platí výjimka pro děti do 12 let.

Bulharsko

Další ze zemí, která před pár týdny po turistech z České republiky nežádala nic.

Ti ale nyní musí doložit dokončené očkování, test (PCR ne starší 72 hod., antigenní 48 hod.) či prodělanou nemoc. Pokud turista příslušný dokument nedoloží, bude na něj uvalena karanténa deset dní v místě ubytování.

Itálie

Před vstupem musí každý cestující vyplnit digitální příjezdový formulář. Doložit potřebuje úplné očkování, test max. 48 hod. starý nebo prodělanou nemoc. Výjimka pro děti platí jen do šesti let věku.

Řecko

Příjezdový formulář musí přes internet odeslat alespoň den před odjezdem všichni cestující starší 18 let. Pro vstup země žádá plné očkování, prodělanou nemoc, test (PCR do 72 hod., antigenní do 48 hod.). Z bezinfekčnosti platí výjimka do 12 let.

Španělsko

Při cestě do Španělska, na Baleárské či Kanárské ostrovy je digitální příjezdový formulář třeba při příletu letadlem či příjezdu lodí. Odeslat se má ne dříve než 48 hodin před začátkem cesty.