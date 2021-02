Přehledně: Jak se od pátku mění pravidla pro cestování

Platí povinnosti testu, který nesmí být starší než 48 hodin, před cestou do ČR. Do pěti dnů od přicestování si musí lidé nechat udělat PCR test.

U těchto států je povinný PCR test před cestou do ČR. Po příjezdu musí osoba do karantény, po pěti dnech v ní si může nechat udělat PCR test. Pokud bude negativní, může karanténu ukončit. Nadále ale musí nosit ještě dalších pět dnů respirátor minimálně třídy FFP2.

Pokud člověk přiletí do ČR bez testu, bude muset na 10 dnů do karantény. Pokud do ní nenastoupí, hrozí mu pokuta až do výše tří milionů korun. A pokud do ČR občané pojedou přes další, třeba i rizikovější státy, kde se však nezdrží více než 12 hodin, platit budou pravidla z výchozí destinace.