PŘEHLEDNĚ: Co je třeba mít při cestování po ČR a co při cestě do ciziny

Vstup: 14 dní po dokončeném očkování, test PCR ne starší 72 hod., antigenní 48 hod., prodělání nemoci v posledním půlroce. Uznává se také test na přítomnost protilátek z posledních tří měsíců, v němčině nebo angličtině. Výjimky pro děti do 12 let, pokud cestují s dospělým, a do 10 let, cestují-li samy, při pobytu ve Vídni jen do 6 let.