Pracovnici hradecké policie obvinili z šíření covidu

Stalo se tak podle zjištění Práva loni 19. října. Žena už si za to vyslechla od Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) obvinění.

„Opustila v době izolace své bydliště, pohybovala se na ulici, nastoupila s dalšími osobami do vlaku, kterým dorazila na nádraží v Hradci Králové. Pokračovala pěšky do zaměstnání v budově krajského ředitelství policie, následně zde vykonávala pracovní činnost, přičemž v této době přišla do kontaktu s nejméně třemi osobami,“ píše GIBS ve výroční zprávě za loňský rok, kterou má Právo k dispozici.