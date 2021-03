Pozastavení očkování AstraZenekou je politika s řetězovou reakcí, píše The New York Times

Situace v Evropské unii kolem vakcíny proti covidu-19 od firmy AstraZeneca je výsledkem „dominového efektu“ spuštěného rozhodnutím Německa a snahy vystupovat jednotně. Ve své úterní analýze to napsal list The New York Times. Podle něj se zdá být čím dál jasnější, že pozastavení očkování daným přípravkem bylo vedle vědeckých úvah stejně silně motivováno úvahami politickými.