Portugalsko drtí v boji s covidem britská mutace i následky vánočního rozvolnění

Podle posledních středečních dat přibylo v Portugalsku 291 fatálních případů za den. Minulý týden přibývalo v průměru mezi 11 až 15 tisíci nakaženými denně. Největší nemocnice v zemi Santa Maria v Lisabonu už musela instalovat mimo svou márnici dva mrazicí boxy, do kterých se vejde zhruba 30 těl.

Ochranka naviguje přijíždějící ambulace do nemocnice Santa Maria v Lisabonu

Doktor Ricardo Jorge z Národního zdravotnického institutu před pěti dny uvedl, že 13 procent ze všech infikovaných Portugalců trpí britskou mutací koronaviru. Odhadl, že za tři týdny by se už mohlo jednat o 60 procent.

„Nejdřív měli všichni bez výjimek zůstat doma, pak jsme rozvolnili opatření a někteří lidé se mohli vrátit do práce. Nabádáme mladé, aby koronavirus brali vážně, zatímco starším říkáme, aby nevycházeli z domu, přičemž další jedinci chodili v klidu do kina. Celé je to matoucí,“ řekla Rodriguesová.