Polské zdravotnictví mele z posledního

„Každý, kdo má v Polsku co do činění se zdravotnictvím, si je vědom toho, že situace s epidemií se nám vymkla z rukou a už ji vůbec nemáme pod kontrolou,“ řekl ve čtvrtek portálu onet.pl Robert Flisiak, šéf Polského epidemiologického sdružení.

Polské zdravotnictví zůstávalo dlouhá léta až trestuhodně opomíjeno a v uplynulých šesti letech, kdy je u moci Právo a spravedlnost (PiS), se situace ještě zhoršila. „O co méně finančních prostředků šlo do stále více podvyživeného zdravotnictví, o to víc z něj – hlavně do zahraničí – utíkali lékaři, sestry i ostatní zdravotnický personál,“ upozornil portál natemat.pl.