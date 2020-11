Polní nemocnice Brno se může otevřít s předstihem již v pátek

Nikdo totiž neví, zda bude provizorní nemocnice skutečně potřebná. Podle nejoptimističtějších scénářů by mohlo být její vytvoření na výstavišti pouhou obdobou cvičení pro případ hromadného neštěstí. Dobrou zprávou je, že počty hospitalizovaných pacientů s vážnými příznaky onemocnění koronavirem v Česku klesají.

„Nadcházející dny budou klíčové. Zaplněná je již kapacita některých menších nemocnic, ale stále jsme schopni jim pomoci. Je to tak na hraně. Potřebujeme, aby ten současný příznivý trend pokračoval,“ řekla Právu mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Momentálně je v této největší moravské nemocnici ještě zhruba 70 lůžek volných, ty se ale mohou zaplnit i do dvou dnů. Jen o uplynulém víkendu převzali její zdravotníci do své péče pacienty ve vážném stavu například z Ivančic, Boskovic nebo z Kroměříže.

Volba pevných přepážek přinese vyšší vizuální i hlukový komfort. Prostor je rozdělen do 13 dílčích sekcí s kapacitou od 20 do 28 lůžek. Barevné odlišení do 3 sektorů napomůže orientaci při rozdělení pacientů dle medicínských parametrů. Nemocnice je vybavena třemi centry pro obsluhu pacientů, připravenými pro postupné naplňování kapacity.