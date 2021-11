Policii i hasičům kvůli covidu chybějí lidé

„Počet našich nakažených příslušníků je různý podle regionů. Rozložení nemocných ve sboru kopíruje kraje, které jsou nyní nejvíc postižené, například Moravskoslezský. Nepůsobí to ale zatím žádné problémy, nejsme na loňských číslech,“ řekla ve čtvrtek Právu Rendlová.

„Žádná mimořádná opatření nyní nechystáme a pracujeme pořád ve stejném režimu jako dosud. Problémy to nepůsobí,“ dodala Rendlová. V podobném duchu shrnul současnou situaci i mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (HZS) Rudolf Kramář.

„Situace dobrá rozhodně není, průběžně se zhoršuje a koresponduje s celkovým vývojem v Česku. Ale už jsme na tom byli hůř,“ podotkl ve čtvrtek Kramář s tím, že HZS má nyní zhruba 3,2 procenta nakažených členů anebo lidí v karanténě. „Loni to přitom bylo až deset procent, což bylo šílené. Nyní to dělá asi 350 lidí, ale proti minulému týdnu je to nárůst zhruba o stovku,“ uvedl mluvčí HZS.