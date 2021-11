Policie řeší padělané covid pasy na internetu

Aby pachatel mohl falešný certifikát vytvořit, musel by se nabourat do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), kde leží databáze všech očkovaných. Jedině pak by byl QR kód čitelný pro ostatní zařízení.

Vyšetřovatelé nicméně pracují s možností, že by za případným paděláním mohli stát i pracovníci očkovacích center, kteří mají k zápisu do databáze přístup. „Teoreticky všichni, kdo mají přístup do ISIN, tak by tak mohli učinit. Ale zrovna lékaři jsou ti, kteří si velmi dobře uvědomují, jak nerozumné je tohle dělat,“ podotkl Köppl.