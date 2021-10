Počty nakažených prudce klesnou a půjde to i bez opatření, tvrdí britská předpověď

Počty nově nakažených covidem-19 by měly v listopadu v Británii prudce klesnout, a to přibližně o 85 procent na zhruba 5000 infikovaných denně. Britská vláda přitom nebude muset zavádět žádná opatření, jakými jsou například povinné nošení roušek a respirátorů, práce z domova a podobně. Tvrdí to jeden z modelů londýnské Univerzity veřejného zdraví a tropické medicíny.