Počty nakažených horníků na Darkově stále stoupají

„Více než polovina námi vyhledaných pozitivních osob byla zcela bez příznaků a dalších asi 40 procent mělo příznaky velmi mírné, například zvýšenou únavu, kterou připisovali fyzicky náročné profesi. Pokud by nedošlo k jejich odhalení provedenými testy, všichni tito pacienti by byli potenciálním zdrojem nákazy pro své okolí, protože by nevyhledali lékaře,“ sdělila Svrčinová s tím, že epidemiologické šetření nadále probíhá.