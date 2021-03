Po prodělání covidu mají problémy. V centru v Hradci Králové se léčí stovky lidí

Do postcovidového centra by měli pacienty posílat primárně spádoví plicní lékaři, ke kterým je pošle praktický lékař, pokud se u pacienta projevují přetrvávající dechové obtíže. „Spádový plicní specialista pacienta vyšetří, a pokud nálezy na plicích přesáhnou možnosti spádové ambulance, tak by ho potom měl referovat sem k nám do centra. Jedná se o pacienty, kteří mají problémy tři a více měsíců po prodělaném onemocnění, kdy hovoříme o možném post-covidovém syndromu,“ řekl Skála.