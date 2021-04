Po černém březnu vyhlížíme duben s nadějí

Do uspokojivého stavu, co se týče hospitalizace, by se ČR podle Duška měla dostat za dva až tři týdny. Už z dřívějších předpovědí vycházelo, že obrat by měl nastat v polovině dubna. „Půlka dubna je skutečně magické datum. Zde by se měla proočkovanost seniorní populace sejít s bržděním epidemie, což výrazně zrychlí uvolňování nemocniční zátěže,“ řekl Dušek.