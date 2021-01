Plaga: Závěrečné ročníky budou chodit do škol i v pátém stupni

Změna by měla souviset se změnami nastavení protiepidemického systému PES, které ale vláda podle Blatného z časových důvodů v pátek neprojednala a vrátí se k nim příští týden. Platit by měly od 1. února.

Podle Blatného je cílem, aby k návratu dětí do škol došlo co nejdříve, musí to ale umožnit epidemiologická situace. „V případě, že to epidemická situace povolí, tak bychom mohli uvažovat o celém prvním stupni,” řekl Blatný v pátek na tiskové konferenci.

O tom, kdy by se tak mohlo stát, by mělo být jasno v průběhu příštího týdne. V pondělí chce Blatný představit upravený systém PES vládě a ve středu by se mělo rozhodnout o tom, kdy kdo do školy půjde. „Nebude to dřív než to další pondělí," dodal Blatný.