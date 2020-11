Pavilon brněnského výstaviště proměnili na polní nemocnici

Vážná je ale situace v některých menších nemocnicích, například v Ivančicích, a pak ve Zlínském kraji. „Ještě uvidíme, jak by se postupovalo, tedy zda by pacienti z přeplněných nemocnic ve Zlínském kraji byli odváženi do fakultní nemocnice, nebo na výstaviště. Ať už se situace vyvine jakkoli, jsme připraveni na obě varianty. Není to problém,“ uvedla mluvčí.