Ovdovělí po obětech covidu zahltili neziskovky

Do stejné situace se za poslední měsíce epidemie dostalo mnoho lidí. O pomoc pečovatelek či alespoň radu žádaly neziskové organizace v posledních měsících stovky lidí.

„Za únor, březen a duben to byl v naší organizaci nárůst o 600 procent. Řešili jsme čtyři případy denně, normálně máme jeden až dva za týden,“ popsala Právu kritické měsíce Petra Glosr Cvrkalová, ředitelka Nadačního fondu Vrba. V květnu s ustupující epidemií a nižšími počty zemřelých poptávka klesla. „Ten přetlak ale stále dobíhá,“ dodala.

Je to víc než loni. Počet zahrnuje i obnovené výplaty, i tak jde ale o mimořádně velký přírůstek. Údaje za duben a květen zatím k dispozici nejsou.

Objevují se proto sbírky, které mají finanční problémy rodin zmírnit. Jednou z nich je projekt Spojila nás smrt na Donio.cz, který zastřešují čtyři neziskové organizace.

Původně lehký průběh covidu se v řadě případů zhoršil tak rychle, že už nepomohla ani hospitalizace. Takto nečekaná ztráta má na psychiku o to větší dopad. „Pro organismus je to naprostý šok a velká bolest. Z ničeho nic se jim otočí život vzhůru nohama, nejsou na to připravení,“ přiblížila Renáta Klímová ze spolku Klára Pomáhá, který podporuje pozůstalé.