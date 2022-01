ONLINE: V ČR přibyl rekordní počet nakažených

5:48 - V Německu testy prokázaly za úterý nákazu koronavirem u rekordních 164 000 lidí. Šíření varianty omikron zvedlo na rekordní úroveň i hodnotu sedmidenní incidence, která aktuálně činí 940,6, o den dříve to bylo 894,3 a před týdnem 584,4.

Nemocnice ale nejsou tak zatížené jako za vlny nákazy variantou delta. Počet covidových pacientů přijatých do německých nemocnic v uplynulých sedmi dnech v přepočtu na 100 000 obyvatel činil v úterý 4,07, nejvýše byl tento ukazatel v období Vánoc roku 2020, kdy to bylo 15,5.

Německo s 83 miliony obyvatel zažívá prudký vzestup počtu odhalených případů nákazy. Hranice 100 000 infikovaných za den poprvé padla 19. ledna, v úterý přibylo zhruba 127 000 případů. Celkový počet nakažených od začátku pandemie covidu-19 v roce 2020 překročil devět milionů, přes 117 0000 z nich zemřelo.