ON-LINE: V ČR začíná bezplatné testování

6:16 - Antigenní test na covid-19 chce ve středu absolvovat asi 1300 Pražanů. Plyne to z rezervačních systémů odběrových míst. Volných termínů na test hrazený z veřejného zdravotního pojištění do Vánoc jsou jen jednotky, většinou se objeví jen po odhlášení někoho jiného. Do Vánoc jich 29 v Praze otevřených odběrových míst zvládne přes 13.500, každý může jít jednou za pět dní. Své pacienty testují i některé ordinace praktických lékařů a ambulantních specialistů, v metropoli se přihlásilo asi 170.