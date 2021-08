ON-LINE: Tunisko zavádí pro nenaočkované turisty povinnou karanténu

Tunisko zavádí od středy povinnou karanténu pro cestující ze zahraničí, kteří nemají ukončené očkování proti covidu-19. Nenaočkovaní turisté musí při příjezdu do země do desetidenní karantény v hotelech, které pro tento účel vybraly úřady, uvedla agentura EFE. Částečnou výjimku mají osoby, které přicestují do země v rámci organizovaného zájezdu, informovalo české velvyslanectví v Tunisu.