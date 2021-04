ON-LINE: Tisíce mrtvých a desetitisíce nakažených. Brazílie děsí svět

04:45 - Velká Británie chce od 17. května umožnit svým občanům mezinárodní cestování a pro tento účel chce zavést systém cestovatelských semaforů. Země se budou řadit do červené, žluté nebo zelené kategorie podle toho, jak velká jsou rizika budou v dané zemi panovat. Mezi faktory, které rozhodují o tom, do které kategorie země spadá, bude patřit například to, jak vysoký je podíl očkované populace v cílové zemi a míra infekce.