ON-LINE: Testy v ČR potvrdily 23 201 případů

5:37 - Téměř úplné rozvolnění covidových restrikcí plánuje Německo nejspíš až 20. března. Uvedla to agentura DPA s odvoláním na předběžné jednání zástupců vlády a spolkových zemí. Definitivně o postupu rozhodne ve středu kancléř Olaf Scholz s ministerskými předsedy jednotlivých zemí.

Jedno z mála nařízení, které by nadále mělo zůstat v platnosti, bude povinnost nosit ochranu úst a nosu ve vnitřních veřejných prostorách.

5:13 - Od úterý se podmínky návratu Čechů ze zahraničí nebudou řídit takzvanou mapou cestovatele. Plně očkovaní a lidé s prodělaným covidem-19 v posledních 180 dnech budou moci do Česka vstoupit bez omezení, stejně jako děti do 12 let. V dnešní tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Mapa cestovatele bude relevantní pouze pro vstup cizinců.