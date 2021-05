ON-LINE: Rozvolňování v Evropě: Řekové otevřeli pláže, Italové zruší karanténu

05.15 - Itálie chce od poloviny května uvolnit přísná protikoronavirová opatření, především chce zjednodušit předpisy ohledně příjezdu do země, a to nejen pro návštěvníky z Evropy. V první řadě to znamená zrušení povinné karantény, řekl ministr zahraničí Luigi Di Maio. Od června by se úleva měla vztahovat i na cestující z USA. Lidé by se museli prokázat buď očkováním, nebo potvrzením, že mají za sebou nákazu koronavirem popřípadě negativním testem.