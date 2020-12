ON-LINE: Nizozemsko zahajuje lockdown, Německo má přes 500 mrtvých za den

6:55 - V Nizozemsku od dnešní půlnoci začal přísný lockdown, který premiér Mark Rutte vyhlásil teprve v pondělí večer. Během zpřísněných opatření budou zavřená kina, divadla, muzea, ale také kadeřnictví, fitness studia a plavecké bazény. Lidé se smí setkat jen s dalšími dvěma lidmi. Zavírají se také všechny školy a školky a to vše nejméně do 19. ledna.

6:50 - Farmaceutická společnost Pfizer během prvního dne doručila svou vakcínu téměř do všech amerických států vyjma jeho nezačleněných území Americké Samoy, Panenských ostrovů, Severních Marian a Guamu. Americká vláda plánuje do konce týdne doručit téměř tři miliony vakcín do 636 lokací po celé zemi. USA jsou pandemií nejvíce postiženy, v zemi se nakazilo celkem 16 519 462 lidí a 300 477 jich zemřelo.