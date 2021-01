ON-LINE: Česko hlásí 5199 nakažených, na očkování se registrovalo 143 tisíc seniorů

9:17 - Na očkování proti koronaviru se zatím k ránu registrovalo v centrálním rezervačním systému přes 143 tisíc seniorů nad 80 let, termín má necelých 35 tisíc z nich.

9:10 - V Anglii se od pondělka otevře dalších deset velkokapacitních očkovacích center, která mají v následujících týdnech očkovat proti covidu-19 tisíce lidí denně. Pro vakcínu si lidé budou moci nově zajít například na rugbyový stadion v Merseyside, na dostihové závodiště v Tauntonu nebo do konferenčního centra v Bournemouthu, napsal list The Times. Vláda chce díky tomu splnit cíl očkovat do půlky února 15 milionů lidí, zatím vakcínu dostalo něco přes 3,5 milionu obyvatel.