Odborníci: Odklad druhé dávky neublíží, zvýší počet očkovaných

„Netřeba se bát, když bude druhá dávka posunuta. Není třeba si závidět, že někdo dostal druhou dávku po 21 dnech a druhý po 42 dnech. Ochrana očkovaného zhruba po dvou týdnech od první dávky se blíží k 80 procentům. To je víc, než má řada jiných vakcín,“ řekl v ČT Blatný, jehož ministerstvo se však původně odkladu bránilo.

V neděli odkázal na doporučení České vakcinologické společnosti a propočty Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) ministerstva zdravotnictví, podle nichž to zachrání kolem 200 životů. „To není málo. Zároveň to neznamená, že bychom někoho ohrozili,“ řekl Blatný.

Stihnou to? Minimálně třetina učitelů ještě není k očkování přihlášená Věda a školy

V případě mRNA vakcín, které vyrábí Pfizer/BioNTech a Moderna, by se interval měl prodloužit z 21 dní na 38 až 42. U AstraZeneky je interval až 12 týdnů.

„Odborně je na tom shoda, ale jde nám to trošku pomalu. Těch logistických problémů s očkováním totiž bylo tolik, že pro koordinátory je to další věc, kterou by museli změnit. Ale toto je malá věc a přinese velký benefit,“ dodal.