Očkování má premianta – Gibraltar

V přepočtu na sto obyvatel se na Gibraltaru vyočkovalo 160 vakcín , zatímco v Izraeli je to 113, v Emirátech 75 a v Chile 47. Pro srovnání – v Česku to bylo zatím necelých 14.

Gibraltarská regionální vláda počítá s tím, že do konce března budou naočkovaní všichni lidé nad 16 let. Na přelomu roku se Gibraltar ještě potýkal se silnou vlnou pandemie, zatímco nyní už začíná rušit restrikce. Lidé chodí do restaurací, děti do škol, zrušení nočního zákazu vycházení je na spadnutí a region se tak stává jedním z nejotevřenějších míst v Evropě.