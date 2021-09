Neočkovaným v Rakousku se zkomplikuje život

Rakousko se chce přidat k Německu a vývoj koronavirové nákazy chce řešit nikoliv podle sedmidenní incidence, tedy počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel v týdenním sledovaném období, ale podle počtu hospitalizovaných.

O zpřísnění opatření by tak měl rozhodovat „nemocniční semafor“ podle obsazenosti lůžek jednotek intenzivní péče v nemocnicích.

V případě nepříznivého vývoje epidemie by se podle rakouské vlády měl zvyšovat tlak na neočkované. Do barů, na diskotéky a do nočních klubů by měli přístup jen očkovaní nebo ti, kteří covid prodělali.

A pokud by se pravidla ještě více zpřísnila, uznávalo by se pouze potvrzení o ukončené vakcinaci. Do obchodů a gastronomických zařízení by se také vrátily roušky a respirátory, píše Krone. Kabinet také současně avizuje přísnější kontroly platných pravidel ze strany policie a zdravotních úřadů.

Jaké budou limity pro „nemocniční semafor“, oznámí kancléř Sebastian Kurz po středečním jednání se šéfy jednotlivých rakouských spolkových zemí. V současné době 90 až 95 procent hospitalizovaných na JIP tvoří neočkovaní pacienti.

Rakouská vláda chce zároveň za každou cenu udržet otevřené školy. Naopak úvahy o ukončení testování zdarma skončily vzhledem k tomu, že se před začátkem nového školního roku začalo s vakcinací dětí poměrně pozdě. Děti se očkují od 12 let.

Na fotbal jen očkovaní?

Dopis Burgenlandského fotbalového svazu kluby varuje, aby přípravu na případné zpřísnění podmínek nepodcenily. Pokud by se zavedlo pravidlo jednoho potvrzení, v praxi by to mohlo znamenat, že by se na utkání mohli dostat jen očkovaní diváci, píše server deníku Krone.

V dopise se mimo jiné uvádí: „Pokud by se pravidlo jednoho potvrzení mělo vztahovat také na sportovní akce, jichž by se mohli účastnit pouze plně vakcinovaní diváci, měli by být hráči, kteří ještě nebyli očkováni, upozorněni, že jim nebude umožněno se účastnit ani tréninků, ani utkání.“

Generální tajemník Rakouské fotbalové asociace Thomas Hollerer tvrdí, že na toto téma vláda s asociací zatím nejednala, ale že si je asociace vědoma, že pravidlo jednoho potvrzení se může zavést v případě zhoršení pandemie. Současně ale upozorňuje na právní problémy, které s tímto pravidlem souvisí.

V Rakousku se počet koronavirových nákaz a počet hospitalizací v posledních dnech zvyšuje, což potvrzují i nejnovější statistiky. Během 24 hodin přibylo 1429 nově potvrzených nakažených.