Neočkovaní často potvrzení falšují

Jak upozornil mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl, počínání padělatelů je v rozporu také s pandemickým zákonem. „Už jenom to je dost varující, aby to lidé nedělali. Je to jeden z důvodů, proč tlačíme na to, aby se zrušilo testování antigenními testy a šlo se pouze do PCR, které jsou snadno kontrolovatelné,“ dodal Köppl.