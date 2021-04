Nemocnice se vracejí k plánované péči

„Nicméně cítíme, že to už jde správným směrem. To světlo je pro nás hodně důležité. Představte si, jak vypadají lidé, kteří šest měsíců pracují bez volna, mnohdy jako já, v reálné náplni tří úvazků,“ řekl primář.

„Počet pacientů je v Karlových Varech i Chebu výrazně nižší a nemocnici se v tomto ohledu ulevilo. Na běžných odděleních se situace lepší rychleji. U lehčího průběhu se doba hospitalizace pohybuje kolem týdne. U těžkého průběhu je to běžně i měsíc a postcovidoví pacienti mnohdy zůstávají v péči i další dny,“ sdělil Právu Vladislav Podracký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice. Podle něj se nemocnice do běžného provozu vrátí až v květnu.

„Už je patrné značné zlepšení. K obnovení elektivních výkonů jsme ve FN Motol už přistoupili. Nicméně plánování operací není možné stihnout tak, abychom ze dne na den přešli do běžného provozu. Jednotlivé kliniky nyní objednávají pacienty, jejichž výkony byly odloženy, a navýšení počtu operací se projeví až v následujících týdnech,“ popsala dění ve FN Motol její mluvčí Pavlína Danková.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici by se do zcela normálního stavu chtěli dostat už příští měsíc. „Do našeho zařízení stahují těžké případy z jiných nemocnic, proto není pokles tak razantní, ale i tak je znatelný. To platí i pro zatížení JIP lůžek. Máme přes čtyřicet klinik, zahajujeme najednou stovky typů výkonů napříč nemocnicí. Tento týden bude provoz navýšen o zhruba 10 procent proti nouzovému stavu. Od dalšího týdne, pokud budou ubývat pacienti covid pozitivní, budeme nadále navyšovat kapacitu, abychom v květnu byli již v normálním stavu,“ potvrdila Právu mluvčí nemocnice Marie Heřmánková.