Nemocenská sto procent? Středula se zaklínal Babišem, ten se k tomu nezná

„Navrhujeme, aby se zvýšila nemocenská na dočasnou dobu, nejlépe do konce června letošního roku. Ideálně, aby se to blížilo 100 procentům,“ sdělil v pondělí na tiskové konferenci po jednání Tripartity Středula.

Podle něj má navíc odborářský požadavek podporu i premiéra Babiše. „Z diskuse, která byla vedena, bych rád konstatoval, že premiér se více blíží návrhu zvýšení nemocenské s plnou kompenzací zaměstnavatelů, a to přibližně do konce června letošního roku, tak jak to mi říkáme. Pan premiér je více na straně odborů,“ dodal.

Dalším návrhem je příspěvek ve výši 250 korun denně právě pro lidi v nařízené karanténě, s čímž přišla ČSSD.

Babiš: Není to moje stanovisko

Babiš ale odmítl, že by navýšení nemocenské v takové podobě podporoval. „Pan Středula nemá v kompetenci sdělovat moje stanoviska a navíc to co sdělil, není moje stanovisko,“ napsal premiér Novinkám v SMS.

Finální podobu podpory by měla vláda projednat příští pondělí.

Nyní platí, že v nemoci i karanténě dostává zaměstnanec 60 procent redukovaného průměrného výdělku.

Někteří ekonomové, experti na sociální problematiku i odbory proto poukazují na to, že kvůli propadu příjmu se lidé nechtějí nechat testovat, aby případně s potvrzeným covidem nemuseli do izolace. Lidé s pozitivním testem zase nehlásí své kontakty, aby je neposlali do karantény. Testování a trasování vidí odborníci jako cestu z plošných uzávěr, než skončí očkování.

Česká správa sociálního zabezpečení evidovala za první letošní měsíc k 24. lednu 61 800 karanténních e-neschopenek. Podle údajů ministerstva zdravotnictví přibylo v Česku za tu dobu ale 207 900 nakažených.