Německo zrušilo další omezení

„Jsou to těžká rozhodnutí, těžké zvažování. Není to nic automatického, stále musíme sledovat celkovou situaci,” uvedla šéfka vlády, která je zastánkyní pomalejšího uvolňování. Poznamenala také, že je třeba udělat vše pro to, aby šlo Německo krok za krokem dopředu, a nevrátilo se znovu do horší fáze epidemie.